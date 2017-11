Temer fará reforma ministerial ainda este ano, diz Eunício

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), afirmou que conversou ontem à noite com o presidente Michel Temer (PMBD) sobre a reforma da Previdência e o alertou que apenas uma reforma enxuta tem chances de seguir adiante. Segundo Eunício, o presidente lhe disse que pretende fazer mudanças nos ministérios – para atender aliados – ainda este ano.

“Reforma ministerial é uma reforma administrativa, só tem uma pessoa que pode fazer que o é presidente. Ele falou ontem que pretende fazer essa, que depois conversaria comigo e com o presidente da Câmara (Rodrigo Maia), mas que não tem prazo e nem definição e que seria este ano”, disse.

Ao ser questionado das garantias de que o presidente faria mesmo as mudanças ainda em 2017, Eunício reafirmou: “Ele falou para mim que quer fazer a reforma ainda este ano, mas não marcou a data comigo.”

O presidente do Senado disse que na conversa com Temer alertou para dificuldades na reforma da Previdência. “Eu disse que sinceramente não aceitava neste momento que (a reforma) ela fosse discutir a questão da previdência do homem do campo, que mexesse nisso”, afirmou Eunício Oliveira, ressaltando: “O presidente me disse que ia preservar essa questão”.

Segundo Eunício, ele também avisou ao presidente que, na sua avaliação, a reforma foi “mal vendida”. “Precisamos fazer uma reforma enxuta, que tire os privilégios, preserve essa rede de proteção social que a Previdência também faz e faça uma idade mínima”, disse. “No meu entendimento essa seria a reforma que o Brasil precisa.”