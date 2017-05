Rocha Loures entrega mala dos R$ 500 mil à PF

O deputado federal Rocha Loures (PMDB-PR) entregou à Polícia Federal, em São Paulo, a mala dos 500 mil reais da JBS. O parlamentar, aliado do presidente Michel Temer (PMDB), foi flagrado na noite de 24 de abril, em São Paulo, saindo apressado do estacionamento de uma pizzaria nos Jardins, na Zona Sul da capital, carregando uma mala preta com 500 mil reais em dinheiro vivo.

Agentes da Polícia Federal seguiram e filmaram toda a ação do parlamentar. Rocha Loures teve a prisão pedida pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a prisão do aliado de Temer, mas decretou seu afastamento do mandato – da mesma maneira que determinou o afastamento de Aécio Neves (PSDB-MG) das atividades parlamentares.

De acordo com a investigação, os 500 mil reais seriam referentes a uma propina da JBS em troca do empenho do parlamentar em um projeto de interesse do grupo na Câmara dos Deputados.