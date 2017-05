Randolfe vai ao STF para garantir suspensão de Aécio

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou neste domingo junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) um mandado de segurança para impedir uma suposta manobra da Mesa Diretora do Senado a favor do senador Aécio Neves (PSDB-MG). No sábado, a coluna da jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo, havia noticiado a articulação para que o Congresso desobedecesse a decisão do ministro Edson Fachin e mantivesse o tucano no exercício dos direitos políticos.

Gravado em conversas com o empresário Joesley Batista, do grupo JBS, a quem pede dinheiro e discute estratégias para barrar o avanço da Operação Lava Jato, Aécio foi afastado das atividades legislativas pelo magistrado. Para Randolfe, o tucano deve “muitas explicações” e não tem condições de exercer o mandato de senador. “O material que há contra ele é muito forte. Tanto é forte que a Procuradoria-Geral da República chegou a pedir que fosse preso”, afirmou a VEJA.

Na peça, o senador da Rede pede que o Supremo garanta o cumprimento da medida. “O mandado de segurança que pedi é preventivo, depois da movimentação da Mesa do Senado”, explicou. O precedente que seria utilizado para manter Aécio Neves como senador é o mesmo que foi utilizado para garantir que o então presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), não tivesse que deixar o comando da Casa em dezembro do ano passado. “Na época, alegou-se a autonomia do legislativo e a Mesa transformou a questão em um conflito institucional.”

Cassação

Foi também Randolfe Rodrigues quem pediu ao Senado a abertura de um processo de cassação contra o ex-presidente do PSDB. No entanto, o Conselho de Ética, renovado a cada dois anos, não está instalado para o biênio 2017-2018, o que atrasa o andamento do processo contra o tucano.

“O que nós defendemos é a instalação do Conselho, para que possamos deliberar sobre a situação dele”, argumentou o senador. A instalação do órgão, que serve para fiscalizar a conduta dos parlamentares, depende de um acordo entre o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) e dos líderes de partidos.