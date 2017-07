Randolfe protocola ação popular contra fim de grupo da Lava Jato

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou nesta sexta-feira uma ação popular contra a decisão da Polícia Federal (PF) de acabar com o núcleo específico de investigação da Operação Lava Jato em Curitiba. A direção-geral da PF comunicou na quinta-feira que os investigadores passarão a integrar a Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas (Delecor).

A ação foi ajuizada na Justiça Federal de Macapá. Segundo Randolfe, a decisão da PF é uma tentativa do presidente Michel Temer (PMDB) de impor obstáculos às investigações. “Espero o quanto antes uma decisão de algum juiz federal do Amapá em favor dessa ação popular para que não seja desativada a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba”, afirmou.

“Essa decisão é contra mais uma ação de Michel Temer de obstrução da Justiça, típico de alguém que lidera uma organização criminosa, conforme foi preceituado pelo procurado-geral da República [Rodrigo Janot]”, disse Randolfe.

A decisão de extinguir o grupo exclusivo da Lava Jato também foi aplicada ao núcleo da Operação Carne Fraca. A PF afirma que a medida levou em conta o fato de que cada delegado da Lava Jato conduzia cerca de vinte inquéritos, o que é considerado pouco para os padrões da corporação.

A direção-geral diz ainda que a decisão segue o modelo das demais superintendências, as quais alcançaram resultados “altamente satisfatórios, como são exemplos as operações oriundas da Lava Jato deflagradas pelas unidades do Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo”.