PSOL lança candidatura de Luiza Erundina à presidência da Câmara

O PSOL anunciou nesta quarta-feira que a deputada federal Luiza Erundina (SP) será a candidata do partido à presidência da Câmara dos Deputados. Na eleição marcada para amanhã, Erundina terá como adversários o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o líder do PSD, Rogério Rosso (DF), o líder do PTB, Jovair Arantes (GO), André Figueiredo (PDT-CE) e Júlio Delgado (PSB-MG).

Com a escolha de Erundina, pela primeira vez o deputado Chico Alencar (RJ) não será o candidato do PSOL ao comando da Câmara. Ele concorreu nas eleições de 2011, 2013 e 2015, vencidas por Marco Maia (PT-RS), Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) e Eduardo Cunha (PMDB-RJ), respectivamente.

Luiza Erundina está no quinto mandato de deputada e concorreu à prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2016. Com 184.000 votos, ela ficou em quinto lugar, atrás de Fernando Haddad (PT), Celso Russomanno (PRB) e Marta Suplicy.

A pulverização de candidaturas, seis até agora, indica que dificilmente Rodrigo Maia, o favorito na disputa, vencerá a eleição no primeiro turno.

Além disso, há cinco ações judiciais no Supremo Tribunal Federal (STF) com o objetivo de barrar a candidatura do democrata. Seus adversários argumentam que ele não poderia se candidatar porque assumiu “mandato tampão” em julho de 2016, quando o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) renunciou à presidência da Câmara.