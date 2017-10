Polícia faz busca por drogas na casa do filho de Lula

A Polícia Civil em Paulínia realizou, nesta terça-feira, 10, uma operação de busca e apreensão na casa de Marcos Claudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após uma denúncia sobre uso de drogas no local. Nada foi encontrado.

Marcos Cláudio Lula da Silva, que é filho do primeiro casamento da ex-primeira-dama Marisa Letícia e foi adotado por Lula, foi diretor do Departamento de Turismo e Eventos da Prefeitura de São Bernardo do Campo.

Marcos tentou se eleger vereador na cidade pelo PT, em 2008, mas teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o filho de Lula, apontou “caráter abusivo” na ação.

Leia íntegra da nota:

“A busca e apreensão, feita a partir de denúncia anônima e sem base, não encontrou no local o porte de qualquer bem ou substância ilícita, o que é suficiente para revelar o caráter abusivo da medida.”

(Com Estadão Conteúdo)