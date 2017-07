Pezão tira licença e se afasta por uma semana do governo do Rio

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), tirou uma licença médica e ficará afastado por uma semana para tratar uma síndrome metabólica. Ele será substituído durante esse período pelo seu vice, Francisco Dornelles (PP).

O afastamento de Pezão terá início neste domingo. Ele afirmou que precisará regular uma descompensação do diabetes. “Eu continuo pensando e trabalhando para encontrar saídas para a crise do Rio de Janeiro”, declarou o governador, em postagem no Twitter.

No ano passado, Pezão teve de se afastar por sete meses do governo para tratar um câncer linfático. Dornelles também foi designado para substituí-lo na ocasião. O governador reassumiu o posto em 1º de novembro.

O Rio de Janeiro passa por períodos turbulentos. O estado enfrenta uma grave crise financeira e negocia com o governo federal uma ajuda financeira para desafogar suas contas.