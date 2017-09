Pela primeira vez, OEA enviará observadores a eleição no Brasil

A Organização dos Estados Americanos (OEA) enviará, pela primeira vez, uma missão de observação ao Brasil para acompanhar as eleições marcadas para outubro de 2018.

“É um grande passo que o maior país da América do Sul conte conosco em um evento tão transcendental como são as próximas eleições”, afirmou nesta quinta-feira o secretário-geral da OEA, Luis Almagro, em comunicado. “É uma prova da abertura do Brasil e de suas autoridades, e do reconhecimento da qualidade profissional das nossas missões de observação”, completou o ex-chanceler do Uruguai.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), através da missão permanente do Brasil na OEA, enviou o convite para ter uma missão de observação do órgão no pleito do próximo ano na última terça-feira.

Almagro diz que a OEA começará “de imediato” os preparativos para a missão, incluindo os contatos com os doadores para garantir o financiamento necessário, que nunca pode ser feito pelo anfitrião. Apesar do anúncio, ainda não foi determinado o tamanho da missão e nem quem será o responsável pela mesma.

O Brasil será o 28º país que recebe uma missão de observação do órgão. A OEA aplicará metodologia e princípios usados nas mais de 240 missões anteriores, realizadas em 27 países do continente desde que começou a supervisão eleitoral, em 1962.

Após as eleições nos Estados Unidos, em 2016, e do Brasil, em 2017, apenas seis países do continente americano ainda não terão recebido missões eleitorais da OEA: Argentina, Barbados, Canadá, Chile, Trinidad e Tobago e Uruguai.

(com Agência EFE)