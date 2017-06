Operação da PF investiga doação para Haddad em 2012

A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira um novo desdobramento da Operação Lava Jato em São Paulo. Batizada de Cifra Oculta, a operação investiga um suposto pagamento de 2,6 milhões de reais, em caixa 2, da empreiteira UTC à campanha do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) em 2012.

Agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão, nas cidades de São Paulo, São Caetano e Praia Grande, investigando crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A acusação é baseada na delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, sócio da UTC, e, segundo a PF, foi usado para pagar dívidas da campanha do ex-prefeito com uma gráfica que prestou serviços e que pertence a familiares de um ex-deputado estadual petista.

Em nota, a Polícia Federal informa que o repasse teria sido feito por meio de um doleiro e em dinheiro vivo, em valores muito diferentes daqueles que foram declarados à Justiça Eleitoral como pagamento de serviços gráficos. A prestação de contas de Haddad informou ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), pagamentos de 354 e 252 mil a duas gráficas, sendo que uma é citada na delação de Pessoa.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad ainda não foi encontrado para comentar a operação.