Nomeação de Raquel Dodge para a PGR é publicada no Diário Oficial

A nomeação de Raquel Dodge para assumir a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Ela assumirá a chefia do Ministério Público Federal (MPF) a partir do dia 18 de setembro. Rodrigo Janot, que ocupa a função atualmente, terá o mandato encerrado em 17 de setembro.

Dodge será a primeira mulher a chefiar a PGR na história. Indicada pelo presidente Michel Temer (PMDB), ela foi aprovada em votação no plenário do Senado, na quarta-feira, após uma sabatina que durou mais de sete horas. A nomeação de Dodge teve 74 votos favoráveis e um contrário — houve uma abstenção entre os senadores presentes.

No Ministério Público Federal desde 1987, Dodge é subprocuradora-geral da República em matéria criminal junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e integra o Conselho Superior do Ministério Público. Ela é mestre em Direito pela Universidade de Harvard.

Dodge atuou na Operação Caixa de Pandora, que investigou o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, e, em primeira instância, foi membro da equipe que processou criminalmente Hildebrando Paschoal, o “deputado da motosserra”, e o Esquadrão da Morte.