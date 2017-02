Meirelles será testemunha de Lula na Lava Jato, diz jornal

Um dos principais auxiliares do presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, será testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação é da coluna da jornalista Mônica Bergamo, publicada na edição desta quinta-feira do jornal Folha de S.Paulo.

O depoimento de Henrique Meirelles será no próximo dia 7 no gabinete ministerial e dirá respeito às investigações da Operação Lava Jato contra o petista. Atual chefe da Economia no governo do PMDB, ele foi também presidente do Banco Central nos oito anos do mandato de Lula no Planalto.

O ex-presidente Lula é réu em cinco ações penais, três delas na Lava Jato. Ele será julgado por uma suposta tentativa de obstruir as investigações – quando teria tentado impedir a delação do ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró –, pela reforma de um apartamento triplex no Guarujá (SP), que teria sido bancada pela construtora OAS, e por ter supostamente ter recebido dinheiro de propina para comprar um imóvel contíguo ao seu, em São Bernardo do Campo (SP).