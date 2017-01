Marisa Letícia tem pressão intracraniana ‘controlada’

Após sofrer um sério acidente vascular cerebral (AVC) e se submeter a uma cirurgia de emergência, a ex-primeira-dama Marisa Letícia está com a pressão intracraniana”controlada”, segundo boletim divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, onde está internada desde terça-feira.

Na última terça, Marisa começou a se sentir mal em seu apartamento, em São Bernardo do Campo (SP), devido a um pico de pressão. Segundo os médicos, um aneurisma (má formação de um vaso sanguíneo) no cérebro se rompeu em decorrência do quadro hipertensivo. Às pressas, foi levada por um dos filhos para o hospital Assunção, em São Bernardo — no caminho, chegou a desmaiar no elevador. Dada a gravidade da situação, ela foi transferida ao Sírio-Libanês, onde passou por uma cirurgia de emergência para estancar o sangramento.

Na quarta-feira, enquanto estava sedada se recuperando da cirurgia, Marisa passou por um novo procedimento. Um cateter ventricular foi introduzido em sua cabeça para drenar e reduzir a pressão intracraniana. Segundo a equipe médica, o estado de saúde da ex-primeira-dama é grave, mas estável.

De acordo com os médicos, a dimensão dos danos causados pelo AVC só podem ser verificados após dois ou três dias da cirurgia. A equipe deve mantê-la sedada até ter certeza de que a atividade cerebral se normalizou. Ainda é cedo para avaliar se haverá ou não sequelas, o que deve acontecer somente quando ela acordar. Marisa ainda não tem previsão de alta.