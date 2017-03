Marcelo Odebrecht depõe nesta quarta a ministro do TSE

O empresário Marcelo Odebrecht prestará depoimento na tarde desta quarta-feira para o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Herman Benjamin. Ele será ouvido como testemunha na ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer por suposto abuso de poder político e econômico na eleição presidencial de 2014.

Além de Marcelo, os ex-diretores de Relações Institucionais Cláudio Melo Filho e Alexandrino Alencar serão ouvidos nesta quinta-feira. O empreiteiro será ouvido no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e o ministro deve desembargar em Curitiba para acompanhar o depoimento.

As oitivas foram autorizadas pelo ministro Edson Fachin, relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), após parecer favorável do procurador-geral da República Rodrigo Janot. Preso desde junho de 2015 em Curitiba, Marcelo se tornou delator do petrolão depois da avalanche de provas recolhidas contra o conglomerado do qual é herdeiro.

Os depoimentos de Marcelo e de seus ex-subordinados devem ser uma das últimas etapas antes de o ministro Herman Benjamin liberar para julgamento o processo que pode resultar na cassação de Temer e na declaração de inelegibilidade do peemedebista e da presidente cassada Dilma Rousseff.