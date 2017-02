João Doria: a reality rotina do prefeito de São Paulo

São números de fazer inveja a qualquer ídolo youtuber. João Doria (PSDB) completou um mês como prefeito de São Paulo consagrado como um fenômeno do Facebook: postou 31 vídeos sobre sua rotina e obteve em média 1,4 milhão de visualizações em cada um. Uma das peças, em que ele visitava uma unidade de saúde no Butantã, teve 4,2 milhões de visualizações, número superior ao de cada um dos treze vídeos publicados pelo Porta dos Fundos em janeiro. Em geral, os vídeos protagonizados pelo prefeito priorizam bandeiras como o projeto Cidade Linda e o aumento da velocidade nas marginais. Coordenador das redes de Doria, Daniel Braga diz que ele investe na internet desde 2015, quando decidiu ser candidato, e que a produção dos vídeos não é um reality show, mas um “reality life”, que reflete o estilo frenético do prefeito.

