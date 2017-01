Galeria: Marcelo Crivella toma posse no Rio de Janeiro

Marcelo Crivella, do PRB, tomou posse na manhã deste domingo como prefeito do Rio de Janeiro. Na sessão realizada na Câmara Municipal, também foram empossados os 51 vereadores eleitos – 18 deles novatos na Casa.

Crivella tentou pontuar seu discurso com a promessa de desempenhar uma administração austera com os gastos públicos diante da crise financeira do Rio e do país. “É proibido gastar”, disse o prefeito.