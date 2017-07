Defesa de Lula: sentença é especulativa, superficial e política

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou a condenação do petista por corrupção passiva a nove anos e meio de prisão pelo juiz Sergio Moro de “especulativa”, “superficial” e “política”. Os advogados disseram, ainda, que a sentença levou em consideração principalmente a delação de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e ignorou as provas apresentadas por eles.

“A sentença é especulativa, dá valor ao depoimento prestado por Leo Pinheiro, sem o compromisso de dizer a verdade, e com a intenção de destravar um acordo de delação. As provas da defesa foram ignoradas”, afirmou Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula. “A sentença de mais de 900 parágrafos dedicou apenas cinco à prova que defesa fez sobre a inocência”.

Como exemplo, ele citou documentos apresentados pela defesa que, na sua avaliação, mostram que o apartamento jamais poderia ter sido dado ao Lula, pois estava comprometido a um contrato feito com a Caixa e fundos ligados ao banco. “Dando, não só a hipoteca, mas 100% dos direitos [sobre o imóvel]”, disse.

O advogado voltou a insistir na tese, apresentada durante toda a ação, que Moro não é isento para julgar Lula. “Desde o inicio do processo, a defesa mostrou que o juiz não tinha imparcialidade, o processo era mera formalidade para uma condenação antecipada em pronunciamentos do magistrado de Curitiba. Hoje, essa sentença materializa a perseguição política desse magistrado contra Lula, que submeteu o presidente a inúmeras ilegalidades e arbitrariedades”, afirmou.

“Uma sentença como esta mostra um processo ilegítimo, que foi usado com fins políticos”, disse Zanin, que anunciou que a defesa irá recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância da Justiça Federal no sul do país, responsável por revisar as decisões de Moro.