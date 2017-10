Aliado de Temer canta e dança música sobre ‘surra’ na oposição

Um dos mais próximos aliados de Michel Temer (PMDB) na Câmara, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) comemorou de forma diferente o resultado da votação que arquivou a segunda denúncia criminal contra o presidente. Em vídeo, ele canta e dança um trecho de paródia de Tudo Está no seu Lugar, música que ficou conhecida na versão de Benito de Paula.

“Tudo está no seu lugar. Graças a Deus, graças a Deus. Surramos mais uma vez essa oposição, que não consegue nenhuma ganhar”, entoa para as câmeras o parlamentar, antes de bater palmas e sair de cena. Deputado em primeiro mandato, ele ascendeu ao núcleo duro do Palácio do Planalto na Câmara graças às defesas enfáticas que faz do presidente, em plenário e em entrevistas para veículos de comunicação.

A confiança é tanta que foi ele o escalado por Michel Temer para defendê-lo em uma sessão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em maio, quando a entidade discutia se pediria o impeachment do presidente. Naquele dia, o “surrado” foi o deputado: a OAB pediu o impedimento com o apoio de 25 das 27 seccionais – um voto contra e uma abstenção.

Aliás, o pedido é um dos vários que foram apresentados ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e que continuam parados aguardando deliberação.