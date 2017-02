Alexandre de Moraes é sabatinado na CCJ do Senado; Assista

Indicado pelo presidente Michel Temer para substituir a cadeira deixada no Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo em janeiro, Alexandre de Moraes passa por sabatina nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), do Senado.

Ao longo da sabatina, os senadores membros da CCJ podem perguntar a Alexandre de Moraes suas opiniões sobre temas da alçada do STF ou em discussão na sociedade e no Congresso. Os parlamentares também poderão interpelar Moraes sobre seu currículo profissional e outros fatos de sua vida que considerarem relevantes.

Cada senador terá dez minutos para formular sua pergunta e Moraes terá o mesmo tempo para responder. São previstas réplica e tréplica com cinco minutos cada. O debate não tem limite de tempo. A sabatina do ministro Edson Fachin, em 2015, se estendeu por mais de 11 horas, enquanto do ministro Teori, indicado por Dilma Rousseff em 2012, foi concluída em pouco mais de três horas.

