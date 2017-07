Trump perde apoio em sua base eleitoral

O presidente americano, Donald Trump, completou a marca de seis meses de mandato na semana passada. O presente não foi dos melhores: pesquisa Washington Post/ABC News mostrou que apenas 36% da população aprova seu mandato, pior respaldo da história recente.

VEJA desta semana explica por que os americanos têm uma percepção negativa da personalidade do presidente e desaprovam a forma como ele se manifesta pelo Twitter.

Embora o eleitorado republicano ainda mantenha elevado o percentual de aprovação da gestão Trump, começam a surgir indicativos de que mesmo os mais fiéis passam a olhar de cara feia para o presidente.

