Trump diz que se informou sobre falso ataque na Suécia pela TV

O presidente americano revelou neste domingo que foi o noticiário da rede americana de TV Fox News a sua fonte de informação para os comentários que fez no sábado sobre um inexistente incidente de segurança na Suécia.

“Minha afirmação em relação ao que estava acontecendo na Suécia foi em referência a uma história transmitida pela FoxNews sobre imigrantes e a Suécia”, disse o republicano, usando a sua conta no Twitter. A matéria foi ar na sexta.

No sábado, em um comício em Melbourne, no Estado da Flórida, Trump afirmou: “Vejam o que está acontecendo na Alemanha. Vejam o que aconteceu na Suécia na última noite (sexta)”, disse. “Suécia? Quem acreditaria nisso? Suécia. Eles receberam um número alto (de refugiados). Eles enfrentam problemas como nunca pensaram que fosse possível.”

Mas não houve qualquer ataque terrorista nem mesmo algum incidente de segurança na sexta na Suécia. Nem nos dias anteriores. A reportagem da FoxNews falava sobre supostos incidentes relacionados a imigrantes.

A declaração de Trump gerou reações distintas. Na internet, em especial na Suécia, o assunto viralizou como motivo de chacota, com a hashtag #LastNightInSweden. Mas o governo sueco não levou na esportiva. A embaixada do país escandinavo em Washington formalizou um pedido de esclarecimentos ao Departamento de Estado americano.

Trump tem deixado preocupados os órgãos de inteligência do governo americano com essa postura “independente” para se informar. Não é a primeira vez que ele toma conhecimento de algum suposto fato pelo noticiário, em vez de confiar mais no Programa Nacional de Inteligência, cujo orçamento anual supera a casa de 50 bilhões de dólares.