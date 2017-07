Trump divulga vídeo em que simula ‘briga’ com a rede CNN

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo em sua conta no Twitter que simula o próprio chefe de Estado derrubando um homem com o rosto encoberto pelo logotipo da emissora CNN, próximo a um ringue de luta. A “brincadeira” é mais uma evidência da guerra declarada do presidente contra as posições da imprensa americana.

A montagem surgiu em um grupo de apoiadores de Trump no início da semana e foi divulgada por ele em seus perfis oficiais nas redes.O vídeo usa imagens de uma aparição do bilionário em um evento de luta livre, em 2007, na qual fingia “atacar” Vince McMahon, dono da franquia de lutas WWE.

Desde a campanha eleitoral, no ano passado, Trump intensifica a cada dia os ataques verbais a veículos de imprensa. Ao publicar o vídeo no Twitter, o magnata escreveu: “#NotíciasFraudadasCNN”.

A equipe do presidente, porém, trata suas ofensas aos veículos como defesa às críticas que sofre por parte dos jornais e TVs do país. Segundo o assessor de segurança da Casa Branca, Tom Bossert, Trump é “espancado de tal maneira em redes de notícias, que tem o direito de responder”.

Comportamento juvenil

Em comunicado após a postagem do presidente, a CNN declarou ser “um dia triste quando o presidente dos Estados Unidos incentiva a violência contra repórteres”. O porta-voz da televisão também disse que Trump “está envolvido em um comportamento juvenil muito abaixo da dignidade de seu cargo”. “Continuaremos a fazer o nosso trabalho. Ele deveria começar a fazer o dele”, escreveu.

A emissora citou ainda uma fala de Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, que na semana passada comentou que Trump “de forma alguma, em qualquer circunstância, defende ou promove a violência”. “Claramente, Sarah Huckabee Sanders mentiu quando disse que o presidente nunca tinha feito isso”, criticou a CNN.

(Com Estadão Conteúdo)