Trump assombrado pela eleição

Os vazamentos do Wikileaks sobre os métodos de espionagem da CIA trouxeram pouca ou nenhuma novidade para os entendidos no assunto.

“São apenas ferramentas de hackers, que obviamente a CIA tem. Se não tivesse, seu diretor deveria ser demitido“, disse a VEJA o especialista em segurança na internet Bruce Schneider, da Universidade Harvard.

Mais relevante é entender o que está por trás do vazamento. Matéria na VEJA desta edição estuda as relações entre os russos, os vazamentos, o Wikileaks, as agências de inteligência, o impacto nas eleições do ano passado e como tudo isso assombra o atual presidente.

