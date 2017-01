Trump assina ordem para retirar EUA do Acordo Transpacífico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira uma ordem executiva para retirar o país do Acordo de Associação Transpacífico (TPP), do qual fazem parte outras onze nações. O acordo era resultado de sete anos de negociações entre os países e iria retirar barreiras alfandegárias e tributos para ampliar o comércio entre as nações. O TPP reunia cerca de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial

Apesar de o acordo ter sido negociado durante o mandato do ex-presidente Barack Obama, o TPP nunca chegou a ser ratificado pelo Congresso, de maioria republicana. A decisão de Trump, além do forte efeito simbólico, enterra o acordo, pois dificilmente ele será discutido no Congresso. Segundo o republicano, a saída das negociações sobre o TPP é “uma grande coisa para o trabalhador americano”. Trump, durante toda a campanha, defendeu medidas protecionistas para a economia americana e agora está colocando seu discurso em prática.

A proposta de integração econômica, defendida por Obama, previa a redução ou eliminação tarifas e outros impedimento à circulação de bens e serviços entre os países membros. Fora os Estados Unidos, onze nações da Ásia, Oceania, América do Norte e América do Sul fazem parte das negociações, incluindo Japão, México e Canadá. Com a saída americana, mesmo que o acordo seja levando em diante pelas demais nações, ele perderá força.

Na cerimônia de hoje no Salão Oval da Casa Branca, Trump assinou ainda um decreto que congela contratações federais e uma diretriz que proíbe organizações não-governamentais americanas de receberem financiamento federal para realizarem abortos no exterior.

(Com Reuters e ANSA)