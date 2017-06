Theresa May e partido norte-irlandês assinam acordo de governo

A primeira-ministra da Inglaterra, Theresa May, garantiu nesta segunda-feira a maioria absoluta na Câmara dos Comuns, ao anunciar um acordo com o Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte, informou Downing Street. Os conservadores contarão com o apoio dos dez deputados do partido liderado por Arlene Foster, que assegura a sobrevivência de seu governo após o fiasco das eleições de 8 de junho.

Com o suporte do DUP a May, a Irlanda do Norte receberá um bilhão de libras adicionais do governo, anunciou Foster. “Saudamos este apoio financeiro nos próximos dois anos”, disse a líder do partido, ao assinar a coalizão depois de duas semanas de negociações.

Devido ao acordo, a premiê tem a garantia de superar a moção de confiança que deve enfrentar nesta semana, quando a Câmara dos Comuns votará sobre o discurso da rainha Elizabeth II, que divulgou o programa legislativo dos próximos anos. Além disso, May ganha mais de tranquilidade no início das negociações de divórcio com a União Europeia (UE), que começaram há poucos dias e devem durar dois anos.

Em comunicado, May afirmou que a decisão “significa que o DUP apoiará o governo conservador nos votos sobre o discurso da rainha, o orçamento e legislações ligadas ao Brexit a à segurança nacional”. “Eu dou boas-vindas a esse acordo que nos permitirá trabalhar juntos pelos interesses de todos o Reino Unido, nos dar a certeza que precisamos para embarcar na saída da UE e nos ajudar a construir uma sociedade mais forte e justa em casa”, completou.

