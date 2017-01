Tempestades e tornados deixaram ao menos 18 mortes no sul dos EUA

3 /6 Tempestades e tornados deixaram ao menos 18 pessoas mortas no sul dos Estados Unidos no fim de semana. Na foto destruição do Tornado em Hattiesburg, no Mississippi- 23/01/2017 (ohn Fitzhugh/Biloxi Sun Herald/TNS/Reuters)

6/6 Tempestades e tornados deixaram ao menos 18 pessoas mortas no sul dos Estados Unidos no fim de semana, sendo 14 no Estado da Geórgia, depois que temporais com raios e tornados intensos assolaram vários Estados - 23/01/2017 (Courtesy of Nathaniel Sixberry/Reuters)