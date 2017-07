Síria: atentado com carro-bomba deixa 19 mortos em Damasco

Pelo menos 19 pessoas morreram e 15 ficaram feridas neste domingo, após a explosão de um carro-bomba em Damasco, capital da Síria, informou o canal de televisão governamental Sana.

Segundo a rede BBC, ocorreram outras duas explosões na cidade, mas que foram controladas e provocadas pelas forças de segurança, após a interceptação motoristas que levavam mais bombas. “Um terceiro motorista entrou na praça Tahrir, ao leste da cidade, e detonou a carga de explosivos após ser cercado”, apontou a Sana.

A explosão realizada pelos terroristas aconteceu na praça Al Gadir, perto da conhecida praça Tahrir, no centro antigo de Damasco. Segundo a imprensa estatal, a intenção dos terroristas era realizar as explosões em áreas movimentadas da cidade, no primeiro dia de trabalho após o mês sagrado do Ramadã.

Apesar do violento conflito sírio já durar seis anos, Damasco se mantinha entre as cidades longe do foco da guerra e segue sob o controle do governo ditatorial de Bashar Ashad. A capital, porém, tem sido local de diversos atentados suicidas.

Nenhum grupo terrorista reivindicou o ataque deste domingo. Em março, outros dois atentados na capital, cometidos por jihadistas ligados à Al Qaeda, mataram mais de 40 pessoas.

(Com EFE)