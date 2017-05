Seul: Coreia do Norte pode ter lançado mais de 1 míssil em teste

A Coreia do Sul acredita que o regime norte-coreano pode ter disparado mais de um projétil balístico no lançamento-teste realizado nesta segunda-feira, segundo um porta-voz do Ministério de Defesa em Seul.

O Estado Maior Conjunto sul-coreano (JCS) considera que a Coreia do Norte disparou “pelo menos um míssil, ainda que esteja fazendo uma análise para determinar o número exato de projéteis disparados”, detalhou o porta-voz.

Seul acredita que o míssil mencionado é uma variante dos Scud soviéticos, um projétil de curto alcance com categoria entre 300 e 500 quilômetros.

O JCS informou que o míssil foi disparado de Wonsan, no sudeste do país, e percorreu 450 quilômetros para o leste antes de cair no Mar de Japão. O projétil teria alcançado uma altura máxima de cerca de 120 quilômetros.

O lançamento desta segunda-feira ocorreu após dois testes bem-sucedidos de mísseis de médio e longo alcance realizados pela Coreia do Norte nas últimas duas semanas. Os últimos lançamentos e a ameaça norte-coreana de realizar um novo teste nuclear provocou apelos a favor de sanções da ONU mais duras contra o país comunista, que vive praticamente isolado do mundo.

(Com EFE)