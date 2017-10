Senador McCain ironiza isenção do serviço militar de Trump

O senador e herói de guerra dos Estados Unidos John McCain atacou veladamente o presidente Donald Trump, com quem mantém uma relação de crescente confronto, ao ironizar os motivos que permitiram ao milionário ficar isento do serviço militar na juventude.

O senador republicano, candidato derrotado à presidência em 2008, foi entrevistado no domingo à noite pelo canal C-SPAN 3 por ocasião do aniversário de 50 anos de sua participação na guerra do Vietnã, durante a qual passou cinco anos como prisioneiro em Hanói e foi torturado. “Um aspecto do conflito, certamente, que nunca vou tolerar é que enviamos pessoas com o nível de renda mais baixo e que os mais ricos encontraram um médico para dizer que tinham um problema ósseo”, disse McCain, em aparente referência ao diagnóstico que permitiu a Trump escapar em 1968 do serviço militar obrigatório.

“Isto é ruim. Se pedimos a todos os americanos que sirvam, então todos devem fazer isto”, insistiu.

Como candidato à presidência em 2015, Trump disse que McCain era um herói de guerra apenas “porque foi capturado”. “Gosto de pessoas que não foram capturadas”, disse Trump.

TONIGHT – @SenJohnMcCain talks about the Vietnam War's legacy on C-SPAN, at 6 & 10pm ET. pic.twitter.com/WnZT0n8Mcn — American History TV (@cspanhistory) October 22, 2017

Desde sua eleição, o presidente americano enfrenta as críticas agudas do senador veterano e militar, sem deixar de responder, o que pode colocar em risco a apertada maioria republicana no Senado (52 votos de um total de 100). “Estou sendo muito amável. Estou sendo muito, muito amável. Mas em algum momento vou contra-atacar e não será agradável”, afirmou Trump na semana passada.

“Enfrentei oponentes difíceis em minha vida”, respondeu McCain, de 81 anos e diagnosticado com câncer cerebral em julho. Na entrevista ao C-SPAN, McCain disse ainda que as lições aprendidas com o Vietnã incluem que os Estados Unidos precisam ter uma “estratégia e capacidade de ganhar” antes de se envolver em um conflito.