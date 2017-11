Selfie da paz: Miss Israel e miss Iraque geram polêmica com foto

A candidata a Miss Universo 2017 pelo Iraque, Sarah Eedan, postou em seu Instagram uma selfie ao lado da miss Israel, Adar Gandelsman, com a intenção de promover a paz e o amor. No entanto, as reações nas redes sociais, principalmente no mundo árabe, foram polêmicas, .

No Twitter, o professor Asaad Abukhalil, que trabalha nos Estados Unidos, publicou: “A rainha da beleza do Iraque está posando feliz com a rainha de beleza da ocupação e da brutalidade”.

ملكة جمال العراق تصوّرت (مبتسمة) مع ملكة جمال الاحتلال والوحشيّة في انتخابات ملكات الجمال في لاس فيغاس. هل من غضبة واستفظاع في العراق لذلك؟ — asad abukhalil (@asadabukhalil) November 15, 2017

Algumas pessoas defenderam a miss Iraque, entretanto, dizendo que a selfie não significava que ela estava de acordo com as políticas do Estado de Israel.

Em seu Instagram, Eedan se desculpou: “Eu gostaria de pedir desculpas a quem achou a foto ofensiva à causa palestina porque esse não era o objetivo do post, era apenas um apelo à paz e a esperança de uma solução para a crise.”

Segundo ela, a israelense se aproximou durante uma sessão de fotos em Las Vegas, nos Estados Unidos, pedindo para tirar uma selfie. “Ela perguntou se eu gostaria de tirar uma foto com ela. Eu disse que ficaria feliz em ajudar a espalhar essa mensagem. O objetivo da foto era expressar a esperança pela paz mundial.”

Adar compartilhou uma foto semelhante em seu Instagram, que recebeu 3000 curtidas.

O porta-voz do primeiro ministro de Israel, Ofir Gendelman, elogiou a iniciativa que considerou uma “grande mensagem de esperança para a região”.

O concurso Miss Universo ocorrerá no dia 26 de novembro, em Las Vegas. Sarah Eedan é a primeira mulher iraquiana em 45 anos a representar o país no concurso.