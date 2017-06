Repressão na Venezuela deixa cinco jovens mortos em 24 horas

Os protestos contra o regime de Nicolás Maduro vêm aumentando a pressão contra a nova constituinte convocada pelo governo venezuelano. Em resposta, a repressão chavista deixou cinco mortos nas últimas 24 horas — todos com idade entre 18 e 26 anos.

Uma vítimas, Jhonatan José Zavatti Serrano, 25, morreu dois dias depois de ser ferido por um tiro na cabeça durante uma manifestação em Sucre. Segundo o site El Nacional, o jovem estava caminhando pela rua quando foi alvejado.

Em Barquisimeto, no Estado de Lara, Roberto Durán, 26, um ex-assistente de câmera, morreu depois de ser ferido no peito.

#28Jun Roberto Durán (26) El Chino fue asistente de cámaras en Somos TV, presenta una herida en el pecho pic.twitter.com/k9tqvfn2Cf — Karina Peraza (@KaryPerazaR) June 29, 2017

Um dos mortos mais novos foi Isael Macadan, 18, atingido por tiros na cabeça e no braço direito na madrugada de quarta-feira (28).

#ÚLTIMAHORA: Murió de un disparo en la cabeza Isael Macadan (18) durante protesta en Los Tronconales de Barcelona #28Junio pic.twitter.com/uBItNi0443 — Jensser Morales (@JMoPeriodista) June 28, 2017

Outros dois jovens morreram nos protestos que estão ocorrendo por todo o país: Víctor Betancourt, 18 anos, em Cumaná, e Luis Paz, 20, em Maracaibo.

Desde o início da nova onda de protestos contra o governo, 96 pessoas morreram de acordo com a ONG Observatório Venezuelano de Conflitos Sociais. Com as mortes das últimas 24 horas, o número chegou a 101.