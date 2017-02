Queda de avião na Austrália deixa 5 mortos

Cinco pessoas morreram nesta terça-feira na Austrália depois que o pequeno avião onde viajavam caiu caiu ao lado de um shopping de Melbourne, perto do Aeroporto de Essendon, provocando um incêndio. “O piloto e os passageiros, que ainda não foram formalmente identificados. Eles morreram no local”, informa em comunicado a polícia do Estado de Victoria.

A polícia afirmou que o piloto era de nacionalidade australiana e que os quatro passageiros, todos homens, eram americanos. O pequeno avião Beechcraft, que se dirigia à ilha King, na Tasmânia, e caiu pouco após decolar às 9h (horário local, 19h de segunda-feira em Brasília) do aeroporto de Essendon, o segundo em importância de Melbourne.

Hearing reports of a plane crash in Essendon? Lots of smoke to be seen. pic.twitter.com/gRkcWaLE0y — Samantha Amjadali (@sam_amjadali) February 20, 2017

A aeronave emitiu um alerta, de acordo com o superintendente da polícia de Victoria, Mick Frewen, explicando que aparentemente tinha “uma falha catastrófica do motor”. Várias unidades de bombeiros se encontram no DFO, no bairro de Essendon Fields, no norte da cidade australiana de Melbourne, tentando controlar as chamas provocadas quando avião se chocou na parte traseira de dois estabelecimentos comerciais.

Uma testemunha do acidente que se identificou somente como Jason disse à emissora ABC que viu o acidente de um táxi. “Vi que voava muito baixo e rápido. Passou por trás do muro e não pude ver o choque, mas quando impactou o edifício surgiu uma imensa bola de fogo. Depois o que parecia a roda do avião rebateu na estrada e bateu na parte dianteira do táxi enquanto estávamos em movimento”, comentou a testemunha à emissora.

.@theheraldsun nasty stuff. I saw a yellow and red fiery ball explode then black plumes of smoke pic.twitter.com/gDTQESftMv — Mïkey Cahîll (@JoeyLightbulb) February 20, 2017

(Com agência EFE)