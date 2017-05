Primeira-ministra britânica reduz alerta para ataque terrorista

A primeira-ministra britânica, Theresa May, reduziu o nível de ameaça terrorista no país de “crítico”, considerado o mais alto, que significa que um novo ataque é iminente; para “grave”, o que indica que um ataque é altamente provável.

O nível foi elevado a crítico depois do atentado suicida de segunda-feira em Manchester, que matou 22 pessoas. May afirma que grandes progressos foram feitos na investigação, mas que as pessoas devem permanecer vigilantes.

A polícia investiga uma série de propriedades e tem 11 suspeitos sob custódia por possível conexão com a explosão de segunda-feira, em um concerto da cantora Ariana Grande.

Com Estadão Conteúdo