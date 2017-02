Presidente do Peru pede que Trump avalie deportação de Toledo

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, pediu neste domingo a seu colega dos Estados Unidos, Donald Trump, que avalie a deportação do ex-presidente peruano Alejandro Toledo. O ex-dirigente estaria nos EUA, onde tem residência. Desde quinta-feira há uma uma ordem de captura da Justiça peruana por supostamente ter favorecido a construtora brasileira Odebrecht em seus negócios no Peru em troca de subornos no valor de 20 milhões de dólares.

Durante a conversa por telefone que ambos tiveram, Kuczynski solicitou a Trump que avalie a opção da deportação de Toledo dentro das faculdades que a lei de migração americana outorga ao Departamento de Estado.

Segundo reportagem do jornal La Republica, o ex-presidente peruano recebeu 20 milhões de dólares (63 milhões de reais) em suborno da Odebrecht, em pagamentos escalonados a partir de 2005, quando ainda era presidente, até o ano de 2008, já no governo de seu sucessor Alan García.

(Com Agência EFE)