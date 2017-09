Pesquisa mostra novo triunfo de Merkel e avanço da direita alemã

Pesquisa boca de urna divulgada no início da tarde deste domingo (no horário brasileiro), logo após o encerramento das votações, mostra que a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, deve conquistar o seu quarto mandato, como era esperado, mas que o país terá, pela primeira vez após a Segunda Guerra Mundial, a presença de representantes da extrema-direita no Parlamento nacional.

Segundo as projeções, a União Democrata Cristã (CDU), partido de Merkel, deve obter 32,5% dos votos, o que lhe obriga a buscar uma coalização para governar. Em segundo lugar, vem o Partido Social-Democrata (SPD), que governa hoje com Merkel, com 21%, pior resultado do partido em anos. Apesar da vitória, a primeira ministra perde seu aliado: o líder do SPD, Martin Schulz, anunciou a ida para a oposição.

A grande novidade da eleição, no entanto, é o crescimento do Alternativa para a Alemanha (AfD), partido populista que deve ter, segundo a pesquisa, 13,5% dos votos e levar a extrema-direita pela primeira vez ao Reichstag, o Parlamento alemão, no pós-guerra. O Partido Liberal Democrático (FDP), vem em quarto, com 10,5% dos votos. No total, seis partidos devem obter representação na Casa.

Em seu discurso, Merkel admitiu que queria “um resultado melhor”, apesar de conseguir ser reeleita, e se comprometeu a “reconquistar” os eleitores da ultradireitista AfD. “Conseguimos o objetivo estratégico”, afirmou a líder conservadora, que confirmou que pretende negociar novas coalizões.

Os primeiros resultados da apuração devem começar a ser divulgados por volta das 18h (horário de Brasília).