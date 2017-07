Papa pede fim da violência na Venezuela

O papa Francisco voltou a pedir, neste domingo, o fim da violência na Venezuela, em meio à grave crise econômica e política no país. Em oração no Vaticano, o pontífice também manifestou sua solidariedade com as famílias dos mortos em três meses de protestos contra o governo Nicolás Maduro.

“Asseguro minha oração por esta querida nação e expresso minha proximidade com as famílias que perderam seus filhos nas manifestações”, declarou Francisco, um dia depois de o Ministério Público da Venezuela ter aumentado para 89 o número de vítimas fatais desde abril.

“Faço um apelo para que se ponha fim à violência e se encontre uma solução pacífica e democrática para a crise”, insistiu o papa, após a Oração do Angelus na praça de São Pedro.

De acordo com o Ministério Público e com a ONG Foro Penal, as manifestações já deixaram cerca de mil feridos e 3.500 pessoas foram detidas. Recentemente, bispos venezuelanos viajaram ao Vaticano e expressaram a Francisco críticas sobre a linha autoritária do presidente Maduro.

(Com AFP)