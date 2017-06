Papa conversa com 400 crianças que enfrentaram terremotos

O papa Francisco conversou neste sábado 3, no Vaticano, com cerca de 400 crianças procedentes de diversas localidades do centro da Itália e que nos últimos meses foram afetadas por terremotos que ocorreram no país.

O ato faz parte do projeto conhecido como “O trem das crianças”, uma iniciativa impulsionada pela organização Cortile dei Gentili, uma estrutura do Conselho Pontifício da Cultura, que leva crianças ao Vaticano para que possam conhecer e conversar com o papa.

As crianças, que vinham de locais como Norcia, Cascia, Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e Acquasanta Terme, chegaram ao Vaticano durante a manhã e foram recebidas pela associação “Sport Senza Frontiere” e pela orquestra Maré do Amanhã, cujos músicos vêm de uma favela do Rio de Janeiro.

Em seguida, foram se encontrar com o papa Francisco, a quem entregaram desenhos que tinham pintado em seus colégios. Posaram para uma foto em grupo e lançaram vários balões brancos ao ar em memória das vítimas dos terremotos.

(Com a agência EFE)