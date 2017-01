Os primeiros passos de Trump na Casa Branca

Ainda durante a cerimônia de posse de Trump, no dia 20 de janeiro, o site oficial da Casa Branca teve sua seção de mudança climática apagada. No lugar, a página divulgou um comunicado definindo um plano energético para “maximizar o uso dos recursos americanos”, através do recuo de políticas climáticas da era Obama, como o Plano de Ação Climática e Águas. "A suspensão dessas restrições vai ajudar muito os trabalhadores americanos, aumentando os salários em mais de 30 bilhões de dólares nos próximos 7 anos”, diz o texto.

Nas primeiras horas na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos ordenou que a paralisação das regulamentações e adoção de medidas para enfraquecer o Obamacare, cumprindo uma promessa de campanha de começar a desmantelar a lei de saúde de seu antecessor. No Salão Oval, pouco depois do encerramento de sua parada inaugural, Trump assinou um decreto sobre o Ato de Saúde Acessível que solicitava que departamentos do governo “renunciem, adiem, concedam isenções ou atrasem a implementação” de disposições que imponham encargos fiscais em Estados, empresas ou indivíduos.

4. Renegociação do Nafta

4/6 (/iStock)

No dia 23 de janeiro, Trump assinou uma ação executiva em que declara formalmente sua intenção de renegociar os termos do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta). Um dia antes, ele havia afirmado que começaria as renegociações com o premiê do Canadá, Justin Trudeau, e o presidente do México, Enrique Peña Nieto, com as quais irá se reunir em breve. Trump diz que pretende garantir termos mais favoráveis para empresários e trabalhadores americanos.