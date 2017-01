O bunga-bunga de Donald Trump

Língua solta, milhões acumulados na conta bancária, sucesso empresarial, narcisismo e machismo. São várias as semelhanças entre o ex-premiê italiano Silvio Berlusconi e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas há um ponto em que o italiano continua ganhando com folga: as orgias. Berlusconi, descobriu-se em 2010, organizava festas lascivas na sua mansão em Milão que eram conhecidas como “bunga-bunga”. Nada do que se sabe de Trump até agora chega aos pés disso. A cena que foi narrada em um dossiê suspeito na semana passada, além de não instigar tantos disparos da imaginação, é quase impossível de ser comprovada. Sua divulgação inflamou ainda mais a relação já problemática entre Trump, que toma posse na próxima sexta-feira, 20, e os jornalistas americanos e levantou questões éticas sobre os padrões editoriais de veículos que nasceram na internet e não seguem a cartilha da imprensa tradicional. Mas, acima de tudo, lembrou o mundo da degradação da política americana, cujos padrões elevados sempre serviram como exemplo de uma sólida democracia. Talvez seja só o começo.

