Novo iceberg se desprende de geleira na Antártica

Um novo iceberg se desprendeu da geleira de Pine Island, na Antártica, no último sábado. Segundo o Centro Nacional do Gelo dos Estados Unidos (NIC, na sigla em inglês), o bloco de gelo tem 185 quilômetros quadrados, quase quatro vezes a área de Manhattan.

O iceberg está atualmente no Mar de Amundsen, mas deve se mover na direção da Baía de Pine Island depois de alguns meses. O bloco mostra sinais de fraturas, o que significa que pedaços de gelo menores podem se soltar. Segundo o NIC, não há riscos para as embarcações que navegam pela região.

A NASA divulgou uma foto capturada no último dia 21 de setembro, pouco antes do rompimento. A imagem foi tirada pelo satélite Landsat 8 e mostra uma grande rachadura no centro da geleira.

Em julho, um bloco de gelo colossal com 5.000 quilômetros quadrados se desprendeu da plataforma Larsen C. Desta vez, o iceberg é bem menor, porém afeta uma região mais sensível, já que Pine Island é uma das maiores geleiras antárticas e uma das que derretem mais rapidamente.

Segundo a NASA, a ruptura de icebergs é um processo natural, porém a frequência com que tem acontecido é preocupante. Desde 2013, foram liberados três grandes blocos de gelo de Pine Island.

Forças como ventos, marés, correntes e até colisões com outros icebergs podem criar fendas nos blocos. Porém, a água quente que se desloca debaixo das geleiras faz com que o gelo derreta e acelere as rachaduras. A aceleração no derretimento foi detectada em 1992, quando as observações por satélite foram iniciadas na geleira.