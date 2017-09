‘Nâmbia’: Trump inventa país em discurso para líderes africanos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cometeu uma gafe durante um encontro com líderes africanos em Nova York nesta quarta-feira ao elogiar o sistema de saúde da ‘Nâmbia’. O problema é que tal país não existe.

“O sistema de saúde na Nâmbia é cada vez mais autossuficiente”, disse Trump logo após mencionar os esforços de Guiné e Nigéria no combate ao surto de ebola que assolou parte do continente africano. Para os presentes, não ficou claro sobre qual país o presidente americano se referia – Namíbia, Zâmbia ou Gâmbia.

Em outro momento de seu discurso, Trump voltou a mencionar a “Nâmbia”. A Casa Branca esclareceu que Trump se referia à Namíbia. O presidente do país africano, Hage Geingob, estava presente na plateia no momento da gafe, mas não se manifestou.

As redes sociais não perdoaram a gafe. Muitos associaram a “invenção” de Trump a outro deslize cometido neste ano, quando o presidente escreveu em seu Twitter uma frase inacabada, terminada com a palavra ‘covfefe’, que também não existe. “A Nâmbia é o maior exportador do mundo de covfefe”, escreveu um usuário da rede.

O escritor nigeriano Elnathan John descreveu em seu perfil a Nâmbia como “um país do hemisfério sul criado em 2017 devido à frequência de relações sexuais entre Namibianos com pessoas da Zâmbia e da Gâmbia”.

Nambia (n)

Country in global south created in 2017 due to the frequency of Namibians having sexual relations with Zambians and Gambians. — Elnathan John (@elnathan_john) September 20, 2017

“Nâmbia (s) País do hemisfério sul criado em 2017 devido à frequência de relações sexuais entre Namibianos com pessoas da Zâmbia e da Gâmbia”, provoca o escritor nigeriano Elnathan John.

So what would the 'Nambian' flag look like? https://t.co/c2hTj2StIn — Inappropriate (@inaskosana) September 21, 2017

“Como seria a bandeira da ‘Nâmbia’?”, questiona um usuário

According to researchers, Nambia's #1 export is Covfefe. Huge deal in the works to increase trade. Very, very big deal. — OkayAfrica (@okayafrica) September 20, 2017

“De acordo com pesquisadores, o principal produto de exportação da Nâmbia é o Covfefe. Um acordo imenso está a caminho para aumentar o comércio. Um acordo muito, muito grande”, brinca o canal OkayAfrica

“Imagens do Príncipe da Nâmbia deixando a ONU após encontro com Donald Trump”, aponta um usuário

WHY DID BARACK OBAMA NEVER VISIT #NAMBIA? — Tré Easton (@treeaston) September 20, 2017

“Por que Barack Obama nunca visitou a Nâmbia?”, indaga outro usuário

Potencial empresarial

Trump destacou o “potencial empresarial” da África no encontro com líderes do continente, que assegurou conhecer porque tem “muitos amigos” que vão para lá “tentar ficar ricos”. “A África tem um tremendo potencial empresarial. Tenho muitos amigos que vão aos seus países para tentar ficar ricos”, disse Trump durante evento em Nova York com os líderes de Uganda, África do Sul, Costa do Marfim, Guiné, Namíbia, Nigéria, Senegal, Gana e Etiópia.

“Eu os felicito por isso. Estão gastando muito dinheiro”, continuou Trump, acrescentando que a África “se transformou em um lugar ao qual as empresas americanas querem ir”.

Às margens da Assembleia Geral da ONU, Trump também se reuniu nesta quarta-feira com o rei jordaniano, Abdullah II; o presidente palestino, Mahmoud Abbas; a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente egípcio, Abdul Fatah al Sisi.

(Com agências internacionais)