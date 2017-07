Na Índia, mulher é atacada com ácido pela quinta vez

Uma mulher indiana que sobreviveu a um suposto estupro coletivo e a quatro ataques diferentes com ácido voltou a ser atacada com a substância corrosiva, informou a polícia neste domingo. A vítima é uma mãe de 35 anos, que estava em um hostel para mulheres em Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh, quando um homem pulou o muro do local e a atingiu novamente com ácido.

“Ela estava pegando água com uma bomba manual quando o ataque aconteceu. O responsável fugiu do lugar e está sendo procurado”, disse o chefe da polícia local, Vivek Tripathi. A mulher, cuja identidade foi mantida sob sigilo por motivos de segurança, sofreu queimaduras no rosto e nos ombros e recebe cuidados médicos.

Por causa dos ataques anteriores, ela contava com proteção policial 24 horas por dia, porém, a entrada do segurança armado que a acompanhava não foi permitida no abrigo de mulheres.

Em 2008, a indiana teria sofrido um estupro coletivo e um ataque com ácido por parte de dois homens, devido a disputas por causa de uma propriedade. Em 2012 e 2013, ela foi duas vezes atacada pelos mesmos homens, na tentativa de intimidá-la e fazê-la retirar as acusações contra eles.

Os acusados ainda forçaram a mulher a beber ácido, em março deste ano, durante uma viagem de trem que ela fazia com uma de suas filhas. Os dois homens estão sendo processados por todos os ataques cometidos, porém, foram soltos sob fiança em abril.

Segundo o governo indiano, há centenas de ataques com ácido todos os anos no país e as vítimas, que ficam desfiguradas, costumam ser mulheres. Em 2013, a Suprema Corte regulamentou a venda da substância, mas há relatos de o ácido ainda é de fácil acesso na Índia.

(Com AFP)