Melania é mais popular nos EUA do que Donald Trump, diz pesquisa

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela rede CNN, 52% dos americanos têm uma imagem positiva da primeira-dama, Melania Trump, uma aprovação superior á de seu marido, o presidente Donald Trump. A imagem da primeira-dama, cujas aparições públicas podem ser contadas desde que Trump chegou à Casa Branca em 20 de janeiro, é rejeitada por 32% dos americanos, enquanto 3% nunca tinham ouvido falar dela, de acordo com a pesquisa da firma ORC International.

Estes números contrastam com os de Trump, o presidente mais impopular do último meio século com uma imagem desfavorável para 53% e uma aprovação de 44%, segundo a pesquisa mais recente da ORC International – de 3 de fevereiro.

Melania Trump, nascida na antiga Iugoslávia, atual Eslovênia, registra melhores porcentagens entre homens (58%) do que entre mulheres (46%) e entre republicanos (86%) do que entre democratas (22%).

A ex-primeira dama Michelle Obama registrava em abril de 2009 uma imagem positiva de 93% entre democratas e de 50% entre republicanos e quando deixou a Casa Branca tinha uma popularidade próxima a 70%.

A primeira-dama optou depois da vitória de Trump no pleito de novembro em manter sua residência em Nova York pelo menos até que seu filho Barron termine o ano letivo, uma decisão pela qual recebeu críticas. A ORC International realizou a pesquisa entre 1 e 4 de março com pesquisas telefônicas a 1.025 pessoas e a margem de erro é de 3%.

(com agência EFE)