Médico abre fogo contra ex-colegas em hospital de Nova York

Um homem armado com um fuzil automático M16 disparou nesta sexta-feira contra várias pessoas no hospital Bronx-Lebanon, em Nova York. De acordo com informações da imprensa local, uma pessoa morreu e diversas ficaram feridos, entre elas pelo menos três médicos. A vítima fatal foi uma médica, ainda não identificada, disse um policial à NBC New York.

O atirador é o médico Henry Bello, de 45 anos, um ex-funcionário do hospital, informou a polícia local. Bello teria entrado no Bronx-Lebanon vestido com um jaleco branco, sob o qual escondeu a arma. Bello foi encontrado morto no 17o andar do centro médico depois de atirar em si mesmo.

O tiroteio começou pouco antes das 15h locais (16h de Brasília) no hospital, que fica em um dos setores mais movimentados do Bronx. A polícia pediu à população que evite o local.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.



(em atualização)