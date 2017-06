Madame Pippa gasta muito

Madame Pippa Middleton gasta muito. A irmã de Kate Middleton, mulher do príncipe William e duquesa de Cambridge, consumiu 500 000 reais na lua de mel com o multimilionário James Matthews. O excesso de luxo e riqueza do casal rendeu um apelido maldoso da imprensa inglesa. O termo “honeymoon” (lua de mel, em inglês), foi trocado por “moneymoon” (algo como lua de dinheiro).

O casal gastou, entre outras despesas, 185 000 reais em passagens aéreas e 18 000 em roupas – incluindo biquínis. As passagens, claro, foram todas na primeira classe. E o cenário da festa do amor dos pombinhos incluiu locais paradisíacos como Tetiaroa, uma ilha exclusiva localizada na Polinésia Francesa. O casamento de Pippa, de 33 anos, e Mathews, de 41, aconteceu no dia 20 de maio em Londres. Também não saiu barato: estima-se que o custo tenha sido superior a 5 milhões de reais.