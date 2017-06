Maconha: o experimento uruguaio

No dia 11 de maio de 2012, um jovem entrou em uma pizzaria de Montevidéu para roubar a arrecadação daquele dia e, sem um motivo aparente, atirou no peito de um dos funcionários. O empregado, que tinha 34 anos e cinco filhos, morreu instantaneamente. Em seguida, o assassino foi para um shopping com seus cúmplices para comprar roupas esportivas.

O crime teve um efeito muito forte na sociedade uruguaia. Manifestantes foram às ruas exigir mais segurança do governo do presidente José Mujica, que decidiu criar um grupo de trabalho com seus principais ministros para elaborar medidas e reverter a situação.

Para a surpresa da opinião pública e de muitos membros do governo, a lista de quinze medidas incluía a legalização da produção e da venda de maconha.

Nesta edição de VEJA, o jornalista uruguaio Guillermo Draper, do semanário Búsqueda, faz uma avaliação na sessão Página Aberta sobre a legalização da Cannabis no Uruguai. Mujica, que inicialmente não dava muito importância ao tema, ganhou fama internacional com a iniciativa, mas nenhuma pesquisa de opinião pública até agora demonstrou apoio majoritário para a legalização da maconha.

Draper analisa estatísticas sobre os crimes relacionados ao narcotráfico, sobre as apreensões e avalia o surgimento de um mercado negro.

Para ler o artigo, compre a edição desta semana de VEJA no iOS, Android ou nas bancas. E aproveite: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.