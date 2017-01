Leia a notícia que revelou o início da II Guerra Mundial

Falecida hoje aos 105 anos, Clare Hollingworth, então repórter do jornal britânico The Daily Telegraph, registrou o maior furo jornalístico da modernidade: o início da II Guerra Mundial. Em 29 de agosto de 1939, aos 27 anos de idade, a jornalista iniciante revelou para leitores e para autoridades mundiais o início de um dos conflitos mais marcantes da história.

Sua trajetória como jornalista começara há uma semana. Seu trabalho, de fato, há apenas três dias. A jovem foi contratada pelo editor do Telegraph, Arthur Watson, depois de se encontrar com ele por acaso em Londres. Clare foi escolhida por seu profundo conhecimento na região, que ganhou trabalhando em Varsóvia para ajudar refugiados a escaparem da Checoslováquia ocupada pelo nazismo.

A notícia que revelou o início do conflito era diferente dos textos modernos e nem sequer levou o nome da repórter, identificando a jornalista apenas como “nossa correspondente”. Estampado no Telegraph, o texto contava com relatos em primeira pessoa de Hollingworth, com as impressões que lhe comprovaram o início de um conflito.

Confira a reportagem que revelou a II Guerra Mundial, publicada no jornal The Daily Telegraph:

1.000 tanques reunidos na fronteira polonesa

Dez divisões prontas para ataque rápido

Pelo nosso próprio correspondente

Varsóvia, Segunda-feira

Descubro através de autoridade confiável que a Alemanha concentrou 10 divisões móveis, incluindo quase 1.000 tanques, na fronteira polonesa próximo a Maehrisch Ostrau [cidade na República Checa]. Essa força aparentemente é destinada a um ataque repentino a nordeste contra a Alta Silésia polonesa [região do país] e a importante área industrial da qual Katowice é o centro.

Relatos de que uma mobilização geral foi proclamada na Prússia do Leste são confirmados em quartéis poloneses hoje à noite. Esse é apenas um dos muitos sinais de que a máquina militar alemã está agora pronta para ação instantânea.

Hoje cruzei a fronteira entre a Polônia e a Alta Silésia Alemã e fiquei horas em Beuthen, Hindenburg e Gleiwitz. A fronteira ainda está fechada para tráfego local.

Em todos os lugares vi sinais da mais intensa atividade militar. Nas duas milhas entre Hindenburg e Gleiwitz cruzei com 65 mensageiros militares em motocicletas. Os únicos carros que vi eram aqueles pertencentes ao exército.

As três cidades que visitei estão completamente mortas até onde a população civil pode notar. Ruas, lojas e cafés – tudo deserto. Em uma farmácia, onde tentei comprar sabonete, foi me dito que eles precisaram enviar o estoque inteiro para Berlim. A falta de comida é muito séria.

Minorias mobilizam para Polônia

Novos fortes que não estavam lá há um mês atrás foram erguidos ao longo do lado alemão da fronteira. Há muitas armadilhas para tanques e ninhos de metralhadoras e milhas de arame farpado eletrificado.

No lado polonês da fronteira tudo é comparativamente normal.

Enquanto a Polônia se prepara para receber um ataque alemão, que agora é esperado quase a cada hora, as minorias nacionais, que são quase 35 por cento da população, se reúnem em torno de seu país adotado em sua hora de necessidade.

O Partido Democrático Nacional Ucraniano já divulgou um manifesto de lealdade à Polônia, e o exemplo foi seguido pelo partido Parlamentar Judeu. Dos 750.000 membros da minoria alemã, cerca de um terço é antinazista e completamente leal à Polônia.

O governo polonês declarou hoje à noite forte protesto através da Agência de Telégrafo Polonesa oficial contra a alegação de Hiltler que a minoria alemã na Polônia é maltratada.

Armas preparadas em Gdynia

É sabido por Danzig [antiga cidade-estado anexada pela Alemanha] que o navio alemão Schleswig Holstein de 13.040 toneladas, que esteve em visita a Danzig até sexta-feira, virou suas amarras hoje para que suas armas estejam preparadas no porto polonês de Gdynia. O Schleswig Holstein é um antiquado navio de guerra, que pode logo ser colocado fora de ação pelas baterias costeiras polonesas na península de Hel.

[…]

O Senado de Danzig hoje publicou um decreto parando todo o tráfego de bens em uma ferrovia entre Danzig e a Polônia. Todos os trens com bens viajando através de Danzig para Gdynia da Polônia devem ser requisitados pelas autoridades nazistas e dois trens foram confiscados hoje em Honenstein e Zoppot.

M. Chodacki, o Comissário-Geral polonês, registrou um protesto com o Senado de Danzig.

Sir Howard Kennard, embaixador britânico em Varsóvia, encontrou hoje novamente Col. Beck, o ministro das Relações Exteriores polonês.