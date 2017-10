Las Vegas: atirador reservou hotel durante Lollapalooza Chicago

zoom_out_map 1/29 Pessoas deixam flores em homenagem às vitimas do massacre durante o festival 'Route 91 Harvest' próximo ao local do incidente, em las Vegas, no estado americano de Nevada - 03/10/2017 (Drew Angerer/Getty Images/AFP) Las Vegas

zoom_out_map 2/29 Uma mulher presta homenagem às vitimas do massacre durante o festival 'Route 91 Harvest' próximo ao local do incidente, em las Vegas, no estado americano de Nevada - 03/10/2017 (Chris Wattie/Reuters) Uma mulher presta homenagem às vitimas do massacre durante o festival 'Route 91 Harvest' próximo ao local do incidente, em las Vegas, no estado americano de Nevada - 03/10/2017

zoom_out_map 3/29 Ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/2017 (Mark RALSTON/AFP) Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/2017

zoom_out_map 4/29 Uma placa pedindo orações é vista próximo ao local do show country onde um atirador matou 59 e deixou 500 feridos - 03/10/2017 (Chris Wattie/Reuters) Uma placa pedindo orações é vista próximo ao local do show country onde um atirador matou 59 e deixou 500 feridos - 03/10/2017

zoom_out_map 5/29 Pessoas se encontram no cruzamento da Avenida Sahara com a Las Vegas Boulevard, e levantam a mão direita clamando por um mundo mais pacífico durante homenagem às vitimas do tiroteio no festival de música country 'Route 91 Harvest' em Las Vegas - 02/10/2017 (Drew Angerer/Getty Images/AFP) Pessoas se encontram no cruzamento da Avenida Sahara com a Las Vegas Boulevard, e levantam a mão direita clamando por um mundo mais pacífico durante homenagem às vitimas do tiroteio no festival de música country 'Route 91 Harvest' em Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 6/29 Pessoas levam velas, flores e homenagens para as vitimas no local do festival de música country 'Route 91 Harvest' após o massacre, em Las Vegas, Nevada - 02/10/2017 (Chris Wattie/Reuters) Pessoas levam velas, flores e homenagens ao local do festival de música country 'Route 91 Harvest' após o massacre, em Las Vegas, Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 7/29 Um casal é visto no chão, após tiros serem disparados sobre uma multidão que assistia um show de música country em Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017

zoom_out_map 8/29 Público procura abrigo para se proteger dos tiros durante um ataque em um show em Las Vegas nos Estados Unidos - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Público procura abrigo para se proteger dos tiros durante um ataque em um show em Las Vegas nos Estados Unidos - 02/10/2017

zoom_out_map 9/29 Homem abraça uma mulher ferida após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Homem abraça uma mulher ferida após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/2017

zoom_out_map 10/29 Mulher ferida chora após tiroteio no evento country Route 91 Harvest Festival, em Las Vegas - 02/10/2017 (Al Powers/Invision/AP) Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 11/29 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Ethan Miller/Getty Images/AFP) Las Vegas

zoom_out_map 12/29 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz um minuto de silêncio após ataque em Las Vegas - 02/10/2017 (Joshua Roberts/Reuters) Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 13/29 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz pronunciamento após ataque em Las Vegas - 02/10/2017 (Joshua Roberts/Reuters) Las Vegas - 02/10/2017

zoom_out_map 14/29 Um par de botas de cowboy é fotografado perto do local onde um atirador abriu fogo contra uma multidão em um festival de música country em Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017 (Las Vegas Sun/Steve Marcus/Reuters) Las Vegas, nos EUA - 02/10/2017

zoom_out_map 15/29 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Las Vegas

zoom_out_map 16/29 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Mark RALSTON/AFP) Las Vegas

zoom_out_map 17/29 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Mark Wilson/Getty Images/AFP) Las Vegas, nos Estados Unidos -02/10/2017

zoom_out_map 18/29 Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images/AFP) Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 19/29 Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images/AFP) Janelas quebradas são vistas no 32º andar do Mandalay Bay Resort and Casino depois que um homem armado abriu fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 20/29 Pessoas socorrem feridos após um ataque a tiros durante show de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Pessoas socorrem feridos após um ataque a tiros durante show de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

zoom_out_map 21/29 Um ataque durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou 58 mortos e 515 feridos -02/10/2017 (Mike Blake/Reuters) Las Vegas

zoom_out_map 22/29 Corpos cobertos de sangue ficam no chão após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Corpos cobertos de sangue ficam no chão após um ataque a tiros durante um festival de música country em Las Vegas, no estado americano de Nevada - 02/10/2017

23. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 23/29 Ambulância sai do cruzamento da Las Vegas Boulevard e Tropicana Avenue após um atirador abrir fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas - 02/10/2017 (Ethan Miller/Getty Images) Ambulância sai do cruzamento da Las Vegas Boulevard e Tropicana Avenue após um atirador abrir fogo contra o público que assistia um festival de música country em Las Vegas - 02/10/2017

24. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 24/29 Corpo é coberto no cruzamento da Avenida Tropicana com a Las Vegas Boulevard South depois de um tiroteio durante um festival de música em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/02017 (Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters) Corpo é coberto no cruzamento da Avenida Tropicana com a Las Vegas Boulevard South depois de um tiroteio durante um festival de música em Las Vegas, nos Estados Unidos - 02/10/02017

25. Tiroteio em Las Vegas zoom_out_map 25/29 Polícia de Las Vegas e equipes médicas estão no cruzamento da Avenida Tropicana e do Boulevard South de Las Vegas após um tiroteio em massa durante um festival de música - 02/10/2017 (Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters) Polícia de Las Vegas e equipes médicas estão no cruzamento da Avenida Tropicana e do Boulevard South de Las Vegas após um tiroteio em massa durante um festival de música - 02/10/2017

26. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 26/29 Um chapéu de cowboy é visto na rua após um tiroteio durante o festival country 'Route 91 Harvest', que acabou com 50 mortos e mais de 200 feridos (David Becker/Getty Images) Um chapéu de cowboy é visto na rua após um tiroteio durante o festival country 'Route 91 Harvest', que acabou com 50 mortos e mais de 200 feridos

27. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 27/29 Pessoas correm ao ouvir tiros durante o festival 'Route 91 Harvest', em Las Vegas, no estado americano de Nevada. O atirador disparava do 32º andar de um prédio em frente ao espaço dos shows - 02/10/2017 (David Becker/Getty Images) Pessoas correm ao ouvir tiros durante o festival 'Route 91 Harvest', em Las Vegas, no estado americano de Nevada. O atirador disparava do 32º andar de um prédio em frente ao espaço dos shows - 02/10/2017

28. Tiroteio durante show country em Las Vegas zoom_out_map 28/29 Agente da polícia de Las Vegas permanece na área de um ataque a tiros no cruzamento da Avenida Tropicana e do Las Vegas Boulevard South durante um festival de música country - 02/10/2017 (Steve Marcus/Las Vegas Sun/Reuters) Agente da polícia de Las Vegas permanece na área de um ataque a tiros no cruzamento da Avenida Tropicana e do Las Vegas Boulevard South durante um festival de música country - 02/10/2017