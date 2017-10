Kim Jong-un: ‘Programa nuclear é um poderoso agente intimidador’

O líder da Coreia do Norte Kim Jong-un defendeu neste domingo o programa nuclear do país. Segundo o ditador, os mísseis são uma “valiosa espada que defende a independência do país.”

As declarações foram dadas à mídia estatal local durante reunião do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Kim Jong-un classificou as armas como um “poderoso agente intimidador e um fruto precioso nascido da luta do povo para defender seu destino e soberania contra as ameaças nucleares do imperialismo dos EUA.”

Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump usou o Twitter para dizer que “apenas uma coisa pode deter” as ambições nucleares de Kim Jon-un – não especificou o que, mas reiterou que apenas o diálogo e os acordos entre líderes americanos e norte-coreanos não surtiram efeito nos últimos 25 anos.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017