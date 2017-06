Kate Middleton visita vítimas e médicos de atentado em Londres

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, fez uma visita surpresa nesta segunda-feira a pacientes e equipes médicas que foram afetados pelo atentado do início deste mês em Londres, que deixou oito mortos e dezenas de feridos.

A esposa do príncipe William, o segundo na linha sucessória para o trono britânico, conversou com pacientes, médicos e enfermeiras no Hospital King’s College, localizado a cerca de 5 quilômetros ao sul do local do terceiro ataque fatal cometido no Reino Unido em três meses. “O que vocês fazer é extraordinário”, disse Kate aos funcionários do hospital.

Na semana passada as autoridades de saúde da Inglaterra informaram que dez pessoas continuam em estado grave desde que três militantes islâmicos atropelaram pedestres na London Bridge e em seguida esfaquearam pessoas em bares e restaurantes das proximidades.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, 14 das 48 pessoas hospitalizadas foram levadas ao Hospital King’s College. Uma das vítimas foi liberada no mesmo dia, enquanto treze permaneceram internadas nos dias seguintes ao ataque. Atualmente, sete vítimas do atentado de 3 de junho seguem em condições críticas no hospital.

(Com Reuters)