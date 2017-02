Justiça francesa pede nova perícia de acidente em voo Rio-Paris

A Justiça francesa ordenou uma nova perícia sobre o acidente do voo 447 da Air France, que caiu no Oceano Atlântico em junho de 2009. A aeronave que decolou no Rio de Janeiro com destino a Paris levava 228 passageiros e membros da tripulação a bordo.

Os juízes pediram no início deste mês um novo relatório para continuar as investigações sobre essa tragédia aérea, informou nesta sexta-feira a emissora France Info.

Uma primeira perícia realizada na França em 2012 concluiu que uma série de fatores levaram à queda do avião, como a meteorologia, erros humanos e falhas técnicas, principalmente nas sondas que serviam para medir a velocidade do aparelho.

Em 2014, um primeiro parecer contrário solicitado pela Airbus, consórcio aeronáutico e de defesa europeu que fabricou a aeronave, acusava os pilotos do avião. Criticado tanto pela Air France como pela associação de vítimas do acidente, o relatório foi anulado pela Justiça em 2015 por razões administrativas.

Os três especialistas encarregados da nova perícia devem entregar as primeiras conclusões provisórias deste terceiro relatório sobre o caso no próximo dia 3 de setembro, indicou a Procuradoria.

As famílias esperam que o julgamento, no qual Airbus e Air France são acusadas de homicídio culposo, aconteça em breve.

(Com EFE)